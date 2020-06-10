Об этом сообщают в Международной ассоциации воздушного транспорта.



Согласно предоставленным данным, авиакомпании по всему миру из-за эпидемии коронавируса потеряют в этом году до 74 миллиардов евро. И это при условии, если не будет второй волны коронавируса и карантинных мер. Тогда цифры взлетят еще больше.



По некоторым оценкам, авиационной сфере потребуется не меньше двух лет, чтобы выйти на прежние объемы перевозок и производства авиалайнеров.





Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

