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2023 год стал рекордным по числу конфликтов в мире

В 2023 году в мире произошло не менее 183 региональных конфликтов - такой удручающий вывод агентство Блумберг опубликовало со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований. Это максимум за 30 лет!

За год число погибших увеличилось на 14 %, а количество случаев насилия на 28 %. В качестве причин конфликтов выступили внутренний терроризм, территориальные споры, рост числа преступных группировок и криминальное соперничество. Разногласия в нестабильных странах также усугубляет климатический кризис.

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