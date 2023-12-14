2023 год стал рекордным по количеству вооруженных конфликтов

По данным исследователей, 2023-й стал рекордным по количеству вооруженных конфликтов. Кровопролитный хаос, который ширится и охватывает все новые регионы, только кажется неорганизованным, на самом деле в нем есть очевидная логика: война является инструментом большой политики, способом борьбы с экономическими конкурентами и средством ограничения гражданских прав. Иначе говоря, цель войн - рост прибылей тех, кто на войне зарабатывает. Остальным же предлагается затягивать пояса.





Под новый год опубликовали собранную ими военную статистику сразу два уважаемых учреждения - Организация объединенных наций и Международный институт стратегических исследований.

На карте зоны конфликтов 2023-го окрашиваются все более концентрированным бурым цветом - напряженность здесь растет, число участников противостояния неуклонно увеличивается. При этом никаких надежд на деэскалацию, как правило, нет: переговоры о мире или даже о перемирии в большинстве случае не ведутся, а саму возможность прекращения огня участники войн с возмущением отвергают.

Это, впрочем, лишь малая часть расходов Альянса: входящие в него страны обязались тратить на военные нужды не менее 2 % ВВП, а государства Прибалтики и Польша уже выделяют ощутимо больше.





В общем, планета не просто воюет, она готовится воевать энергичнее, тратить на кровопролитие больше, а на мирные нужды, с учетом безудержной инфляции, все меньше. Провозглашенный в 90-е "конец истории", который должен был означать прекращение войн во всех видах, не состоялся: историю продолжают писать кровью. Многочисленные локальные конфликты пока еще не сливаются в один глобальный, хотя на уровне риторики это уже произошло: планетарные медиа переключились в режим военной пропаганды и, как в пропаганде полагается, силы добра вовсю ведут бой с силами зла, причем, разумеется, побеждают. Публично провозглашаемые причины конфликтов делаются все более экзотическими и все менее рациональными - они выглядят так, словно причины реальные стараются тщательно скрывать. Наиболее вероятной причиной роста международной напряженности является глобально-экономический кризис.

Справиться с перепроизводством, резко увеличить спрос можно только радикально расчистив мир материальных ценностей: чем больше уничтожено городов, тем выше спрос на жилье, чем больше снарядов использовано, тем больше их требуется. Военная промышленность, с точки зрения крупного бизнеса, остается самым надежным способом генерировать доход. Покупателем оружия обычно выступает коррумпированное государство, которое денег, как правило, не считает. Скажем, общепризнанно, что в ходе конфликта на Украине зарабатывают не только туземные чиновники, но также коррупционеры всей планеты.



Главное достоинство войны, с точки зрения корпораций - то, что здесь норма прибыли высока, гарантирована и никем не контролируема. Наконец, провоцирование конфликтов - это способ глобального управления: если потенциальных противников рассорить, то они никогда не объединятся и не станут представлять собой угрозы для мирового гегемона. Пример тому - конфликты на постсоветском пространстве, которые образовывали "дугу напряженности" по периметру России, а также Китая.





Конфликты на Украине и Ближнем Востоке примечательны тем, что обнажают механику подобных процессов. Две эти войны превратились в инструмент экономического уничтожения Евразии. Еще недавно шла речь о создании единого экономического пространства от Китая до Португалии. Конфликт на Украине помешал реализации проекта "Один пояс и один путь" через Восточную Европу: как только связать Европу и Китай попытались через Ближний Восток, заполыхало там.

Из-за санкционной войны рушатся трансконтинентальные торговые маршруты, обратилась в прах система международного распределения труда, которая формировалась столетиями. И теперь дело уже даже не в санкциях - их можно отменить, - однако многие десятилетия потребуются на восстановление производственно-экономической системы, которая превращала пространство от Китая до Великобритании в единый организм. Вдобавок ко всему, планета понемногу трансформируется в военный лагерь. Даже Первый мир перестал быть царством всеобщей сытости - обывателю предлагают забыть о масле и думать только о пушках: да и как иначе, когда многочисленные родины в кольце врагов? И будущий год точно не обманет лишь одно-единственное ожидание: пушек будет все больше, а масла все меньше.