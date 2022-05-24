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20 европейских стран направят Киеву дополнительную военную помощь
Пока же главные "миротворцы" планеты продолжают накачивать Украину оружием, киевский истеблишмент крепко ввязался в кооперацию с Вашингтоном. Милитаризация продолжается. 20 европейских стран не без посредничества Пентагона направят Киеву дополнительную военную помощь. В частности, Дания предоставит Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" американского производства и пусковые установки для них. Чехия направила Украине ударные вертолеты, танки и ракетные системы. Также некоторые страны взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных. Такая показная забота о сохранении мнимой демократии дорого обойдется стране. По прогнозам экспертов, уже к середине лета Украина окажется в топ-5 государств с самым высоким уровнем инфляции. Однако официальный Киев сосредоточен на другом.
В "Шоу по Украине" хотят участвовать далеко не все
Решительную позицию в отношении Киева высказал президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна приложила все возможные усилия и оказала необходимое содействие для разрешения кризиса. Однако участвовать "в этом шоу по Украине" Анкара не намерена. Турция продолжит выстраивать отношения с Россией.
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