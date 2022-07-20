20 июля на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря

Она может вызвать помехи в радиосвязи и сбои в работе спутниковых и энергетических систем, а также космических аппаратов. Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность и невнимательность. Причиной аномалии ученые называют сильную солнечную вспышку.