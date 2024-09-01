3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
20 лет со дня чудовищного теракта в Беслане: в городе проходят траурные мероприятия
Сегодня 20 лет со дня чудовищного теракта в Беслане. В городе началась трехдневная траурная вахта - она проходит на месте трагедии, которая до сих пор заставляет кровоточить душу любого, кто о ней вспоминает.
1 сентября 2004 года боевики захватили бесланскую школу № 1 как раз в момент праздничной линейки по случаю начала учебного года. В заложниках оказались без малого 1 200 человек, большинство из которых - дети. В течение трех суток террористы держали их в спортивном зале, кто убегал - стреляли в спины.
Во время штурма силовикам удалось освободить большую часть заложников. Но погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Эта трагедия до сих пор отзывается болью в сердце не только каждого гражданина России, но и любого человека.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября