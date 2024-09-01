20 лет со дня чудовищного теракта в Беслане: в городе проходят траурные мероприятия

Сегодня 20 лет со дня чудовищного теракта в Беслане. В городе началась трехдневная траурная вахта - она проходит на месте трагедии, которая до сих пор заставляет кровоточить душу любого, кто о ней вспоминает.



1 сентября 2004 года боевики захватили бесланскую школу № 1 как раз в момент праздничной линейки по случаю начала учебного года. В заложниках оказались без малого 1 200 человек, большинство из которых - дети. В течение трех суток террористы держали их в спортивном зале, кто убегал - стреляли в спины.

Во время штурма силовикам удалось освободить большую часть заложников. Но погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Эта трагедия до сих пор отзывается болью в сердце не только каждого гражданина России, но и любого человека.