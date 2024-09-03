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20 лет трагедии Беслана: по всей России 3 сентября продолжались траурные мероприятия
По всей России сегодня продолжались траурные мероприятия, посвященные 20-летию самого чудовищного теракта в новейшей истории страны. В бесланской школе № 1 на месте трагедии продолжилась трехдневная траурная вахта. В городе также сегодня прошел крестный ход, после которого в память о погибших в небо выпустили сотни белых шаров.
1 сентября 2004 года боевики захватили в Беслане школу№ 1. Произошло это как раз в тот момент, когда в учебном заведении проходила праздничная линейка по случаю начала учебного года. В заложниках оказались почти 1200 человек, большинство из которых - дети. В течение трех суток террористы пытали несчастных голодом и жаждой. Затем начался штурм школы сотрудниками МВД. В ходе операции кроме преступников погибли 334 заложника, 186 из которых - дети. В Беслане тогда шагнул в вечность и выпускник Минского суворовского военного училища Роман Катасонов.
Все три траурных дня люди возлагали цветы к монументу в мемориальном комплексе при школе № 1. Поминали погибших также в Москве и Санкт-Петербурге. В траурных мероприятиях принимали участие и бывшие заложники, которым удалось пережить это чудовищное испытание.
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