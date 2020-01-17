20 маленьких панд представили в Китае

20 детенышей гигантской панды были представлены сегодня посетителям зоопарка в Китае. За прошлый год в Стране восходящего солнца родились 32 бамбуковых мишки. Но некоторые из них пока еще слишком малы, чтобы их могли показать публике. Остальные же с удовольствием позировали для семейного фото. Малышам от 4 до 7 месяцев.