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20 маленьких панд представили в Китае

20 детенышей гигантской панды были представлены сегодня посетителям зоопарка в Китае. За прошлый год в Стране восходящего солнца родились 32 бамбуковых мишки. Но некоторые из них пока еще слишком малы, чтобы их могли показать публике. Остальные же с удовольствием позировали для семейного фото. Малышам от 4 до 7 месяцев.

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