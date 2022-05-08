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20 Minuten: Россия может выиграть от нефтяного эмбарго ЕС
Зарубежные СМИ продолжают обсуждение нефтяного эмбарго ЕС. Как сообщает швейцарское издание 20 Minuten, Россия может от этого выиграть. Обозреватель газеты усомнился в том, что Евросоюзу удастся разрушить российскую экономику введением нефтяного эмбарго. Наложение запрета может сделать нефть более дорогой, что также пойдет на пользу Москве.
Германию ждет волна банкротств
Германию без российского газа ждет волна банкротств, считает председатель банковского концерна. Он отметил: энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются.
Жители Германии не хотят платить за антироссийские санкции ЕС
Не хотят платить за антироссийские санкции 46 % немцев. Данные опроса аналитического центра приводят местные СМИ. Отмечается, что многие жители Германии считают, что затраты на ограничения должны покрывать фирмы, получающие дополнительную прибыль из-за ситуации в Украине. При этом 64 % считают необходимым введение дополнительных налогов для таких компаний.
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