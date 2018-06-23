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20-процентными пошлинами на ввоз автомобилей пригрозил Дональд Трамп Европейскому союзу

Это реакция Белого дома на вчерашнее вступление в силу санкций ЕС на импорт товаров из Штатов, которые в свою очередь стали ответом на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий. Торговая война, похоже, грозит разгореться еще сильнее. СМИ сообщают: если автомобильный налог все-таки введут, в Еврокомиссии его встретят "эквивалентными взысканиями". 

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