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20 % жителей Литвы не могут себе позволить купить мясо или рыбу
Евростат опубликовал исследование, проведенное еще до начала украинского конфликта, т.е. в умеренно благополучные времена. Уже тогда, по данным статистики, 20 % литовцев не могли себе позволить рыбу с мясом и жили в беспросветной бедности.
Ситуация к настоящему моменту изменилась лишь к худшему. Горючее подорожало на 40 %, а в целом рост цен за февраль составил 14 %. При этом власти говорят о необходимости закрыть около 300 предприятий с российским и белорусским капиталом. Налоговые потери дадут о себе знать не сразу, а вот работы тысячи литовцев лишатся немедленно. На показателях нищеты это скажется моментально.
В Латвии закрылся очередной завод
В Латвии столкнулись с той же проблемой. Сегодня здесь закрылся Даугавпилсский локомотивный завод - одно из последних предприятий советской эпохи, не уничтоженное за минувшие 30 лет. Оно, на свою беду, выполняло заказы украинских железнодорожников. Те не могут оплатить выполненные заказы, в связи с чем 240 горожан остались теперь без работы.
Тепличные хозяйства Бельгии разоряются
В Бельгии фактически умерла одна из отраслей сельского хозяйства. Прежде страна выращивала в теплицах овощи и массово поставляла их на экспорт. Теперь тепличные помидоры становятся поистине золотыми (цены на электроэнергию выросли за год впятеро). Поставки в магазины снизились на 55 %. В будущем сезоне, если цены на энергоносители останутся прежними, бельгийские теплицы работать уже не будут.
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