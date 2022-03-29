20 % жителей Литвы не могут себе позволить купить мясо или рыбу

Евростат опубликовал исследование, проведенное еще до начала украинского конфликта, т.е. в умеренно благополучные времена. Уже тогда, по данным статистики, 20 % литовцев не могли себе позволить рыбу с мясом и жили в беспросветной бедности.

Ситуация к настоящему моменту изменилась лишь к худшему. Горючее подорожало на 40 %, а в целом рост цен за февраль составил 14 %. При этом власти говорят о необходимости закрыть около 300 предприятий с российским и белорусским капиталом. Налоговые потери дадут о себе знать не сразу, а вот работы тысячи литовцев лишатся немедленно. На показателях нищеты это скажется моментально.

В Латвии закрылся очередной завод

В Латвии столкнулись с той же проблемой. Сегодня здесь закрылся Даугавпилсский локомотивный завод - одно из последних предприятий советской эпохи, не уничтоженное за минувшие 30 лет. Оно, на свою беду, выполняло заказы украинских железнодорожников. Те не могут оплатить выполненные заказы, в связи с чем 240 горожан остались теперь без работы.

Тепличные хозяйства Бельгии разоряются