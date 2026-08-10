21-й пакет антироссийских санкций ударил по латвийским мясникам

Латвийские мясники стали первыми жертвами принятого на днях Евросоюзом 21-го пакета антироссийских санкций.

В стране закрыта сеть магазинов "Мере", как утверждается, из-за аффилированности владельца с Россией. На складах этого ритейлера уже испортились мясопродукты на 1,5 млн евро. При этом объем потерь продолжает расти: к концу подходят сроки хранения сыров, консервной продукции и многого другого.

Урон, понесенный латвийскими поставщиками, наверняка сущий пустяк в сравнении с тем, который выпал на долю литовцев: если в Латвии магазинов "Мере" только 12, то в стране-соседке их было 26.