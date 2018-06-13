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217 тысяч долларов за подержанную дамскую сумочку

217 тысяч долларов - именно за такую сумму с молотка ушла подержанная дамская сумочка бренда Hermes Birkin на аукционе в Лондоне. Это абсолютный ценовой рекорд в Европе. Сумку из крокодиловой кожи с бриллиантами изготовили 10 лет назад. Стартовая цена была 100 тысяч долларов.

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