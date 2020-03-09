21 человек еще остается под завалами отеля на востоке Китая

На востоке Китая на месте обрушения отеля вторые сутки продолжается масштабная поисково-спасательная операция. Число погибших уже 11, еще 21 человек остается под завалами. Спасенных из-под обломков - 49. Напомним, шестиэтажное здание гостиницы обрушилось вечером 7 марта. Причину трагедии власти не называют. Известно, что здание было построено в 2013 году, в 2018 переделано под отель. По данным некоторых СМИ, ремонтные работы продолжались и во время происшествия.