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21 человек погиб при пожаре в одной из больниц Пекина

Страшный пожар произошел в одной из больниц Пекина. Известно о 21 погибшем. Люди в панике вылазили в окна. Запертые в горящем здании пытались спастись, используя импровизированные веревки из простыней. По последним данным, 71 человека из больницы удалось эвакуировать.

В настоящий момент пожар потушен, спасательные работы завершены, причины инцидента в медицинском учреждении выясняются.

Фото:pixabay.com

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