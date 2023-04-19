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21 человек погиб при пожаре в одной из больниц Пекина
Страшный пожар произошел в одной из больниц Пекина. Известно о 21 погибшем. Люди в панике вылазили в окна. Запертые в горящем здании пытались спастись, используя импровизированные веревки из простыней. По последним данным, 71 человека из больницы удалось эвакуировать.
В настоящий момент пожар потушен, спасательные работы завершены, причины инцидента в медицинском учреждении выясняются.
Фото:pixabay.com
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