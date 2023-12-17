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220-тонное здание старинного отеля передвинули при помощи мыла
Строительная компания в Канаде передвинула здание 220-тонного старинного отеля при помощи мыла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание National Post.
Это произошло в городе Галифакс на юго-востоке Канады. Как рассказал руководитель строительной фирмы Шелдон Раштон, они должны были передвинуть почти 200-летнее здание на несколько футов, чтобы освободить место под новый жилой комплекс. Строители оборудовали подкоп и установили около дюжины стальных опорных балок, но, несмотря на все усилия профессионалов, здание не сдвинулось. Тогда было принято решение воспользоваться мылом.
Как отметил Раштон, за его 50-летний опыт работы этот старинный отель оказался самым тяжелым из всех, что ему доводилось перевозить. Поэтому вместо привычных 20-40 кусков мыла строители были вынуждены использовать 700.
Как отмечается в публикации, бывший отель Элмвуд был возведен в 1826 году. Поначалу он использовался в качестве дома и гостиницы, а несколько десятков лет назад его переоборудовали в многоквартирный жилой дом.
Скриншот видео CBC News
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