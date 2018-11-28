22 человека погибли в результате взрывов около химзавода в Китае

22 человека погибли в результате серии взрывов около химзавода в северной китайской провинции Хэбэй. Еще около 20 получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы. После пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых авто и 12 легковых. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.