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22 человека погибли в результате взрывов около химзавода в Китае

22 человека погибли в результате серии взрывов около химзавода в северной китайской провинции Хэбэй. Еще около 20 получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы. После пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых авто и 12 легковых. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Причиной взрыва стала детонация опасных химических веществ в одном из грузовиков около въезда на территорию завода.

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