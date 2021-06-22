22 июня: акции памяти проходят в мире

В честь величия подвига погибших воинов, акции памяти проходят в разных уголках планеты.

В память о жертвах операции "Барбаросса" сыграл оркестр "Новой филармонии" в Берлине. После концерта активисты выпустили над Русским домом сотни шаров в виде белых голубей.

Почтили память солдат и на главной набережной Бейрута - русскоязычные жители Ливана выложили надпись "Нормандия Ливан помнит" и силуэт самолета Як-3.

Акция "Свеча памяти" состоялась и в российской столице. В Москве настоятель Богоявленского собора зажег лампады, посвященные городам, откуда отправились на войну первые батальоны.

Вот как памятная акция прошла в Ташкенте. На площадке мемориального комплекса "Братские могилы" выложена композиция из пяти тысяч зажженных свечей, образующих рисунок и надпись: "22. Помним!".

В Вашингтоне участники акции памяти почтили минутой молчания всех жертв войны. В центре сада российского посольства выложили свечами надпись "80 помним". Вокруг установили фоторепродукции военных лет.