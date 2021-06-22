22 июня: акции памяти в мире

Церемония в память об одной из самых трагических страниц истории XX века прошла в Дагестане. В Махачкале возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. Выразили почтение павшим солдатам и сотрудники Министерства внутренних дел Дагестана.

Активисты российского Ростова-на-Дону из нескольких тысяч мемориальных свечей составили часть изображения стелы "Освободителям Ростова" с украшающей ее богиней Никой. Это, по замыслу организаторов, символизирует освобождение города от нацистов.

Акция по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной прошла также и в Вашингтоне.