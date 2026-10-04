23 инициативы на 30 млрд рублей: как работает механизм финансовой поддержки промкооперации в ЕАЭС

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В Евразийском экономическом союзе подводят промежуточные итоги работы механизма финансовой поддержки промышленной кооперации. 2,5 года назад был запущен пилотный проект, в рамках которого существует 23 инициативы на общую сумму 30 млрд российских рублей. 8 проектов одобрено, и во всех участвуют белорусские предприятия, поставляя оборудование и комплектующие.

О приоритетных направлениях, роботизации и кадровом потенциале рассказала министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян в "Актуальном интервью".

Механизм поддержки кооперационных проектов запущен 2,5 года назад. За это время достигнуты первые результаты. "Во всех восьми реализуемых проектах принимают участие белорусские предприятия, поставляя технологичное оборудование и комплектующие на общую сумму в 2 млрд российских рублей. Это хорошая база для импортозамещения. Заинтересованность растет по тяжелому машиностроению, фармацевтике, микроэлектронике, производству лифтового оборудования", - сообщила министр по промышленности и АПК ЕЭК.

Всего на сегодняшний день в портфеле Евразийской экономической комиссии уже 23 инициативы на 30 млрд рублей. 8 одобренных проектов за два года - хороший результат. "С одной стороны, это хороший результат, потому что это пилотный проект. С другой стороны, стоит задача увеличить количество одобренных проектов по приоритетным направлениям", - подчеркнула Гоар Барсегян.

Наиболее важные направления - микроэлектроника, фармацевтика и машиностроение. Однако министр отметила нехватку высокотехнологичных проектов. "Александр Лукашенко и правительство неоднократно акцентировали внимание на необходимости высокотехнологичных проектов. Мы обсуждали внедрение роботизированных систем в промышленности и АПК. Сейчас разрабатывается межгоспрограмма по робототехнике, и я надеюсь, что мы сможем двигаться по этой части в рамках механизма поддержкикооперационных проектов", - отметила собеседница.

Внедрение роботов не означает вытеснения людей. Гоар Барсегян призвала к аккуратному совмещению. "Без человеческого вмешательства никакой робот не обеспечит то, что надо. Мы должны аккуратно совмещать участие человеческого фактора и внедрение роботов. По некоторым направлениям роботы заменяют сотрудников, но без грамотного управления человеком невозможна автономность робототехники", - пояснила она.

Отдельный вызов - подготовка кадров. Необходимо повышать заинтересованность молодого поколения в работе на производстве. "Отрадно, что с внедрением цифровых технологий растет заинтересованность. Мы проводим семинары и беседы по вовлечению молодежи", - резюмировала Гоар Барсегян.