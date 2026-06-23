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23 июня литовский кабинет министров подал в отставку
Автор:Редакция news.by
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Политический режим Литвы лихорадит от непрекращающихся внутренних распрей и кадрового хаоса. 23 июня правительство во главе с премьером Ругинене в полном составе подало в отставку.
Официальным поводом для роспуска кабинета стал развал правящей коалиции: социал-демократы со скандалом расторгли союз с партией "Заря над Неманом", обвинив бывших партнеров в деструктивном популизме.
Пытаясь удержаться у руля, правящая партия спешно сформировала новый альянс с так называемыми демократами. Однако аналитики подчеркивают, что очередная судорожная "перезагрузка" литовской власти на фоне череды коррупционных скандалов лишь подтверждает глубокий системный кризис управления и неспособность местных элит решать насущные проблемы населения.