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23 июня литовский кабинет министров подал в отставку

23 июня литовский кабинет министров подал в отставку

Политический режим Литвы лихорадит от непрекращающихся внутренних распрей и кадрового хаоса. 23 июня правительство во главе с премьером Ругинене в полном составе подало в отставку.

Официальным поводом для роспуска кабинета стал развал правящей коалиции: социал-демократы со скандалом расторгли союз с партией "Заря над Неманом", обвинив бывших партнеров в деструктивном популизме.

Пытаясь удержаться у руля, правящая партия спешно сформировала новый альянс с так называемыми демократами. Однако аналитики подчеркивают, что очередная судорожная "перезагрузка" литовской власти на фоне череды коррупционных скандалов лишь подтверждает глубокий системный кризис управления и неспособность местных элит решать насущные проблемы населения.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Инга РугиненеЛитва