23-летний молодой человек открыл огонь в московском метро

ЧП в московском метро. 23-летний молодой человек открыл огонь на станции "Косино". Злоумышленник в присутствии пассажиров произвел несколько выстрелов в тоннель. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители задержали нарушителя порядка по горячим следам. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.