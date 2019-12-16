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23-летний молодой человек открыл огонь в московском метро

ЧП в московском метро. 23-летний молодой человек открыл огонь на станции "Косино". Злоумышленник в присутствии пассажиров произвел несколько выстрелов в тоннель. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители задержали нарушителя порядка по горячим следам. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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