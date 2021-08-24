24 августа Украина отмечает День независимости

Украина сегодня отмечает День независимости. Ровно 30 лет назад был принят документ о самостоятельности этого государства. Круглую дату Киев отпразднует масштабно: пройдет военный парад, по всей стране запланировано более 150 мероприятий с участием международных делегаций. С тридцатой годовщиной Дня независимости народ Украины поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности. В сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества.