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24 августа Украина отмечает День независимости
Украина сегодня отмечает День независимости. Ровно 30 лет назад был принят документ о самостоятельности этого государства. Круглую дату Киев отпразднует масштабно: пройдет военный парад, по всей стране запланировано более 150 мероприятий с участием международных делегаций. С тридцатой годовщиной Дня независимости народ Украины поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности. В сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества.
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