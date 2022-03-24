24 марта - годовщина агрессии НАТО против Сербии

За два с половиной месяца погибли 1 700 мирных жителей, 400 из которых - дети. Уже не говоря о том, какой ущерб был причинен инфраструктуре. Беларусь в тот непростой момент оказала значимую помощь и поддержку.

В 1999 году Александр Лукашенко прилетел в Белград, чтобы быть рядом. Много общался с людьми, поддерживал и навещал раненых. О том визите так и говорили: визит под бомбами НАТО. Ту поддержку от нашей страны в Сербии помнят по сей день. Признательность даже спустя столько лет ощущается абсолютно во всем. Между государствами выстроено прочное политическое и экономическое взаимодействие. Главное - дружат наши народы.