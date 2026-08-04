25 штатов подали иск в Суд по международной торговле

В США нарастает масштабное противостояние между региональными властями и Белым домом. 25 штатов подали коллективный иск в Суд по международной торговле. Они потребовали отменить введенные американской администрацией пошлины в размере от 10 % до 12,5 % на товары из 60 стран.

Официальный Вашингтон обвиняют в превышении полномочий и использовании темы борьбы с принудительным трудом в качестве предлога для восстановления ранее заблокированных судами торговых барьеров.