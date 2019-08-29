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255 мегатонн углекислого газа попало в атмосферу за последний месяц

Причина катастрофично высоких цифр - пожары в Амазонии. Такую информацию публикует Всемирная метеорологическая организация. За это же время в регионе зарегистрировали 4 тысячи пожаров. Специалисты отмечают, что они усиливают нагрузку на глобальный климат и окружающую среду.

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