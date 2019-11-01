25 достопримечательностей в 22 странах требуют срочной реставрации

25 объектов в 22 странах. Всемирный фонд памятников опубликовал список достопримечательностей, которые находятся на грани исчезновения и требуют срочной реставрации. Среди них - скульптуры на острове Пасхи, собор Нотр-Дам-де-Пари, древний перуанский город Мачу-Пикчу,рынок Анаркали в Пакистане. Подобный перечень группа независимых специалистов составляет раз в два года. Анализируются различные факторы риска для достопримечательностей: пожары, стихийные бедствия, военные конфликты, халатность. На защиту указанных объектов пойдут свыше полутора миллиона долларов, которые предоставят спонсоры фонда.



