25-я годовщина трагедии с принцессой Дианой - была ли авария несчастным случаем?

В 20 лет стать женой наследника престола, а в 35 добровольно отказаться от этого статуса. В начале 2000-х она занимала третью строчку в списке самых влиятельных британцев. Принцесса Диана запомнилась большой ролью в движении по борьбе со СПИДом и народным званием "королева людских сердец". 25 лет назад ее жизнь трагично оборвалась. Страшное ДТП в парижском тоннеле по сей день вызывает у многих людей вопросы. Слишком уж сильно на тот момент Диана рассорилась с главной европейской монархией.