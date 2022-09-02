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25-я годовщина трагедии с принцессой Дианой - была ли авария несчастным случаем?
В 20 лет стать женой наследника престола, а в 35 добровольно отказаться от этого статуса. В начале 2000-х она занимала третью строчку в списке самых влиятельных британцев. Принцесса Диана запомнилась большой ролью в движении по борьбе со СПИДом и народным званием "королева людских сердец". 25 лет назад ее жизнь трагично оборвалась. Страшное ДТП в парижском тоннеле по сей день вызывает у многих людей вопросы. Слишком уж сильно на тот момент Диана рассорилась с главной европейской монархией.
Так что же произошло в ту роковую ночь 1997 года - была ли авария несчастным случаем? Могла ли это быть спланированная операция по ликвидации принцессы? Андрей Семченко разбирался (подробности в видео).
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