26 мая Грузия отмечает День Независимости

Грузия отмечает День Независимости. В регионах страны запланирован ряд спортивных, развлекательных и просветительских мероприятий. Основные торжества состоятся в Тбилиси на площади Свободы и центральном проспекте Руставели.

С национальным праздником президента Грузии поздравил Александр Лукашенко. Лидер белорусского государства отметил, что взаимные симпатия и искренний доброжелательный интерес двух народов всегда были и остаются надежным фундаментом многогранного белорусско-грузинского сотрудничества, которое должно и в дальнейшем активно развиваться на пользу двух стран.