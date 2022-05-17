26 мая в Бишкеке обсудят перспективы стратегического развития евразийской интеграции

Перспективы стратегического развития евразийской интеграции, возможности для экономической стабильности государств и новые точки роста обсудят на деловом форуме ЕАЭС. Он пройдет 26 мая в Бишкеке. Международная встреча станет площадкой для активных контактов представителей делового сообщества, госорганов, научных и экспертных кругов по вопросам развития предпринимательской деятельности, зеленой энергетики, а также укрепления межрегиональных связей и формирования кооперационного взаимодействия.

