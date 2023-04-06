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270-метровый стол для трапезы во время Рамадана - такого Иран еще не видел

Муниципалитет Тегерана организовал 270-метровый стол для трапезы во время Рамадана. Одновременно за ним могут сидеть около 2 тысяч гостей. Его удалось разместить на мосту Табиат в столичном районе Аббас-Абад.

Во время Рамадана от рассвета до заката мусульмане соблюдают строгий ежедневный пост. Когда наступает ночь, люди позволяют себе немного традиционных блюд и сладостей.

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