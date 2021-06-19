27 человек стали жертвами аварии в Перу

Жертвами автобусной аварии в Перу стали 27 человек, еще 13 серьезно пострадали. Все они были сотрудниками горнодобывающей компании, которые следовали к месту работы. По предварительным данным, водитель заснул за рулем, и машина рухнула с обрыва. Подобные инциденты случаются в Перу регулярно. Главными причинами инцидентов являются изношенность автомобильного парка и сложные горные дороги.

