27 лет назад было отправлено первое в мире СМС-сообщение

27 лет назад (3 декабря 1992 года) была отправлена первая в мире эсэмэска. Сообщение навсегда изменило мир сотовой связи. Примечательно, что сначала СМС отправляли с компьютера, и лишь позднее наладили прямую переписку между мобильными устройствами. Первое сообщение состояла из двух слов: "Merry Christmas!"