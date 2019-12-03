3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
27 лет назад было отправлено первое в мире СМС-сообщение
27 лет назад (3 декабря 1992 года) была отправлена первая в мире эсэмэска. Сообщение навсегда изменило мир сотовой связи. Примечательно, что сначала СМС отправляли с компьютера, и лишь позднее наладили прямую переписку между мобильными устройствами. Первое сообщение состояла из двух слов: "Merry Christmas!"
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все