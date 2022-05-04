27 пассажиров автобуса погибли в ДТП в Ровненской области Украины

Масштабное ДТП в Ровненской области Украины. На трассе столкнулись пассажирский автобус, микроавтобус и бензовоз. Почти все погибшие - 27 человек - пассажиры автобуса. Лишь 12 человек уцелели. На данный момент трасса перекрыта. По предварительным данным, виновником происшествия стал погибший водитель микроавтобуса.