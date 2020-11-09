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27 пострадавших и 19 задержанных - результат потасовок в Тбилиси

В Тбилиси для разгона толпы протестующих полиция применила водометы. Несколько тысяч пришли к зданию парламента Грузии с требованием отменить результаты парламентских выборов 31 октября. По данным ЦИК, партия "Грузинская мечта" получила 48 % голосов и победила третий раз подряд. А вот "Единое национальное движение", основанное бывшим президентом Михаилом Саакашвили, набрало лишь 27 %. Участники митинга назвали выборы сфальсифицированными. Протестовали под флагами Грузии, Евросоюза и США.

Результат потасовок - 27 пострадавших, в том числе и полицейских, и 19 задержанных. Сторонники оппозиционной партии требуют новых парламентских выборов, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключенных.

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