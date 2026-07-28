28 июля у Трампа запланирована встреча с Зеленским и Нетаньяху

28 июля в Вашингтоне запланирована встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. На повестке - украинский конфликт и война с Ираном. Заявлено, что переговоры пройдут в Овальном кабинете в закрытом для журналистов формате.

Представители администрации Вашингтона ранее сообщали, что Трамп и Зеленский, как ожидается, обсудят вопросы, касающиеся урегулирования в Украине. Американский президент с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки по украинскому конфликту, так пишет The Wall Street Journal. Газета со ссылкой на чиновников в Вашингтоне отмечает, что Трамп и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами.

Также Трамп за закрытыми дверями поговорит с Нетаньяху. Стороны обсудят ситуацию вокруг Ирана, расширение Авраамовых соглашений и договоренности по Ливану.

Фото ТАСС