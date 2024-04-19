28 % американцев готовы мошенничать на выборах в США

У американцев поинтересовалось, готовы ли они в ходе грядущих президентских выборов мошенничать на голосовании? "Да" - ответило небывалое количество респондентов - 28 %. В Штатах это далеко не абстрактная тема: большинство, кто готов жульничать на выборах, такую возможность получит.



К примеру, в Калифорнии партийным активистам от Демократической партии предлагается отправиться в соседние штаты Аризона и Невада, чтобы поддержать там своего кандидата в президенты. Во Флориде избиратели голосуют по многу раз, а из списков на участках только в этом году удалили миллион мертвых душ. С учетом мигрантов-нелегалов, которые тоже мобилизуются партиями в дни голосования, выборы вообще превращаются в соревнование мошенников.