28 человека погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа

Более 100 человек получили ранения. Обстрел стал ответом на запуски ракет на израильскую территорию со стороны сектора Газа. Из Ашкелона сообщили о двух погибших, есть раненые. Обстрел продолжался более 10 часов, затем израильские военные поразили 130 целей палестинских группировок. Среди погибших - 15 боевиков и один из лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. В числе жертв также дети. Момент запуска одной из ракет попал в репортаж чешских журналистов во время прямого эфира из Ашкелона.



Поводом для запуска ракет со стороны сектора Газа стали притеснения мусульман у мечети Аль-Акса и выселение палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме. Израильский Верховный суд уже отложил слушания по этому делу до июня. Однако ситуация остается крайне напряженной - это самый крупный конфликт в регионе за последние годы. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что ХАМАС переступил красную черту. В армию Израиля призвано 5 тысяч резервистов. Тем временем в Палестине отменили все праздничные мероприятия в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.



