28 декабря в Казахстане день траура

Сегодня в Казахстане произошло крушение лайнера местных авиалиний. На борту находились 98 человек, погибли 12, десятки - в больницах.



28 декабря объявлен в Казахстане днем траура. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы.





Авиакатастрофа в Казахстане - погибли 12 человек

Рассказывает

Елизавета Казакова.

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. Впрочем, трагическая неудача постигла его прямо на старте. При взлете лайнер потерял высоту, дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы, затем пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строящимся домом. В тот момент в нем никого не было, пожара не возникло. На борту - 93 пассажира и пять членов экипажа. В основном - граждане Казахстана. В салоне были и четверо иностранцев: из Украины, Кыргызстана и Китая.

В результате аварии восемь человек погибли на месте происшествия, двое скончались в больнице и два в аэропорту Алматы. 49 понадобилась госпитализация, есть и крайне тяжелые.

Айман Байзалданова, главврач больницы г. Алматы:

"19 пациентов к нам поступило. Практически все они в тяжелом состоянии. 11 пациентов сразу поступили в реанимацию. Еще 6 экстренно прооперированы. К сожалению, двое скончались от травм, не совместимых с жизнью. На данный момент психологи оказывают возможную помощь и родственникам, и пациентам. Неизвестных пациентов нет, все имена нам известны".

Причина катастрофы - ошибка пилотов или техническая неисправность

. Причем, данный самолет FOKKER 100 - для коротких и средних рейсов - имел сертификат летной годности, выданный в мае 2019 года. Хотя сегодня такие самолеты не производятся - нидерландская компания обанкротилась еще в 96-ом.

Дэй Виттингхэм, гендиректор комитета по безопасности полетов Великобритании:

"Пока мы не знаем, в каком состоянии находился экипаж. Именно они - ключевые свидетели любого расследования. Без сомнения, по возможности будут опрошены все выжившие пассажиры. Ведь даже самые маленькие фрагменты информации позволят следователям максимально воссоздать картину произошедшего".