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28 декабря в Казахстане день траура
Сегодня в Казахстане произошло крушение лайнера местных авиалиний. На борту находились 98 человек, погибли 12, десятки - в больницах.
28 декабря объявлен в Казахстане днем траура. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы.
Авиакатастрофа в Казахстане - погибли 12 человек
Рассказывает
Елизавета Казакова.
Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. Впрочем, трагическая неудача постигла его прямо на старте. При взлете лайнер потерял высоту, дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы, затем пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строящимся домом. В тот момент в нем никого не было, пожара не возникло. На борту - 93 пассажира и пять членов экипажа. В основном - граждане Казахстана. В салоне были и четверо иностранцев: из Украины, Кыргызстана и Китая.
В результате аварии восемь человек погибли на месте происшествия, двое скончались в больнице и два в аэропорту Алматы. 49 понадобилась госпитализация, есть и крайне тяжелые.
Айман Байзалданова, главврач больницы г. Алматы:
"19 пациентов к нам поступило. Практически все они в тяжелом состоянии. 11 пациентов сразу поступили в реанимацию. Еще 6 экстренно прооперированы. К сожалению, двое скончались от травм, не совместимых с жизнью. На данный момент психологи оказывают возможную помощь и родственникам, и пациентам. Неизвестных пациентов нет, все имена нам известны".
Причина катастрофы - ошибка пилотов или техническая неисправность
В качестве предварительных причин крушения комиссия по расследованию рассматривает ошибку пилотов и техническую неисправность
. Причем, данный самолет FOKKER 100 - для коротких и средних рейсов - имел сертификат летной годности, выданный в мае 2019 года. Хотя сегодня такие самолеты не производятся - нидерландская компания обанкротилась еще в 96-ом.
Дэй Виттингхэм, гендиректор комитета по безопасности полетов Великобритании:
"Пока мы не знаем, в каком состоянии находился экипаж. Именно они - ключевые свидетели любого расследования. Без сомнения, по возможности будут опрошены все выжившие пассажиры. Ведь даже самые маленькие фрагменты информации позволят следователям максимально воссоздать картину произошедшего".
Кстати, за всю историю в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 16 самолетов Fokker 100. В этих происшествиях погибли 183 человека. По решению властей, после сегодняшнего ЧП все рейсы Bek Air и Fokker-100 в Казахстане приостановлены до полного расследования причин крушения.
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