Пример экзальтированной безвкусицы или икона стиля? Эту женщину обсуждают модные эксперты, кинокритики, музыкальные журналисты. Да, собственно, все. Она уникальна тем, что на ней одинаково хорошо смотрятся и мясо, и бриллианты, и воздушные шарики. Она - обладательница "Оскара". Ну, а ее концерты – это только аншлаги.

Дата недели - 28 марта. День рождения Леди Гага!



