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28 марта день рождения Леди Гага

Пример экзальтированной безвкусицы или икона стиля? Эту женщину обсуждают модные эксперты, кинокритики, музыкальные журналисты. Да, собственно, все. Она уникальна тем, что на ней одинаково хорошо смотрятся и мясо, и бриллианты, и воздушные шарики. Она - обладательница "Оскара". Ну, а ее концерты – это только аншлаги.
Дата недели - 28 марта. День рождения Леди Гага!

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