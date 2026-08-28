29 августа в Исландии пройдет референдум по вопросу присоединения к Евросоюзу

В Исландии наступил день тишины: уже 29 августа в стране пройдет общенациональный референдум по вопросу о присоединении к Евросоюзу.

Государство с населением в 400 тыс. человек разделилось во мнениях по этому вопросу практически пополам. Часть исландцев желала бы сохранения полной независимости и абсолютного суверенитета: Брюссель, как они опасаются, будет навязывать островитянам ограничения во всех сферах экономической и политической жизни.

Сторонники вступления указывают, что членство в ЕС защитит Исландию от аннексии Соединенными Штатами. На острове опасаются вторжения после того, как в своем выступлении Трамп однажды пообещал присоединить Исландию (толкователи американского президента потом объясняли, что он оговорился, имея в виду Гренландию).

Однако недавно еще и посол США в Рейкьявике заявил, что он станет губернатором Исландии, когда страна превратится в 52-й американский штат: дипломат потом заявил, что это была шутка, но островитяне запаниковали.

Результаты завтрашнего референдума предсказать не рискнет никто: ранее, в 2009 году, исландцы сами отказались от вступления в ЕС в ситуации экономического кризиса.