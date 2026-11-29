29 ноября в Испании стартуют судьбоносные парламентские выборы: через несколько часов по всей стране откроют свои двери участки для голосования.

Социологи пока не могут уверенно назвать будущего победителя. По опросам, правящие социалисты уступят правоцентристской "Народной партии" несколько процентов. При этом более 10% депутатских мандатов получат националисты из движения "Вокс".

Если представители правого лагеря составят коалиционное правительство, Испанию ждет перемена политического курса. Вряд ли, впрочем, радикальная: если верить статистике, Испания остается едва ли не единственной крупной страной ЕС, которая еще не впала в рецессию и демонстрирует некоторый экономический рост.

Однако граждане не чувствуют этого на своих кошельках: вдобавок испанцы болезненно переживают жилищный кризис - собственный дом или квартира стали совершенно недоступными для граждан.

Беспокоит жителей Пиренейского полуострова и бесконтрольная миграция из Африки: недавно беженцы наводнили город Сеуту, а сейчас миграционный кризис бушует на Канарских островах.

При этом правящие социалисты сегодня готовы выдать паспорта без малого 1 млн нелегалов.

Битва за парламент развернется ожесточенная: Испании это обещает самые непредсказуемые и масштабные политические бури.