29 апреля рядом с Землей пронесется огромный астероид

Рядом с Землей пронесется огромный астероид: его можно будет увидеть.Событие произойдет 29 апреля. За приближением астероида 1998 OR2 можно будет наблюдать в небольшой телескоп или онлайн. По словам ученых, он не представляет опасности нашей планете.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.



