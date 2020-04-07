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29 апреля рядом с Землей пронесется огромный астероид

29 апреля рядом с Землей пронесется огромный астероид

Рядом с Землей пронесется огромный астероид: его можно будет увидеть.Событие произойдет 29 апреля. За приближением астероида 1998 OR2 можно будет наблюдать в небольшой телескоп или онлайн. По словам ученых, он не представляет опасности нашей планете.

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