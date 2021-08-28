29 августа - день общенационального траура в Казахстане

29 августа объявлен днем общенационального траура в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Число погибших при взрывах в воинской части увеличилось до 13. Поиски еще трех человек продолжаются. Об этом сообщает МЧС страны. Всего в результате взрывов пострадали 98 человек. В Минобороны не исключают версию поджога.