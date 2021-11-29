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29 ноября - Международный день солидарности с палестинским народом
Сегодня Международный день солидарности с Палестиной. В 1947 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделении исторической области на арабское и еврейское государства. С праздником президента Палестины поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что Минск и в дальнейшем будет поддерживать усилия ближневосточного государства по мирному развитию. В будущем две страны смогут в полной мере реализовать потенциал сотрудничества в экономической, политической и других сферах.
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