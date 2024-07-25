2/3 опрошенных жителей Евросоюза уверены, что в их странах процветает коррупция. Результаты исследования социологической службы ЕС "Евробарометр" указывают: 68 % европейцев считают, что коррупция широко распространена у них на родине.

Наиболее остро воспринимают проблему жители Греции, Португалии, Словении и Мальты. Там более 95 % заявили о ее существовании. 65 % всех опрошенных полагают, что случаи коррупции в высших эшелонах власти (в странах ЕС) расследуются недостаточно.