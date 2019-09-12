2,5 тысячи человек пропали без вести во время урагана на Багамских островах

Порядка двух с половиной тысяч человек пропали без вести на Багамских островах во время разрушительного урагана "Дориан". Стихия обрушилась на архипелаг 1 сентября. По официальным данным, жертвами стихийного бедствия стали не менее 50 человек, тысячи - эвакуировали. На островах были разрушены около 13 тысяч зданий. Обширные территории оказались под водой. Представители Всемирной продовольственной программы отправили на Багамы груз гуманитарной помощи.