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2 марта цена тысячи кубометров газа на бирже выросла до $2 300, а баррель нефти - до $116
В последние дни резко выросла волатильность рынка энергоносителей. 2 марта вновь были побиты многомесячные рекорды: тысяча кубометров газа на бирже выросла в цене до 2 300 долларов, а баррель нефти стоил 116 долларов. Для черного золота это пиковые за 9 лет показатели. Эксперты указывают, что консервативный сценарий предполагает рост цены барреля к июню до 130 долларов. При этом возможны 150 и даже 200. Дело в том, что антироссийские санкции дезорганизуют экспорт энергоносителей, а быстрое замещение объемов невозможно. Из-за непредсказуемости с поставками в последние два дня спотовые цены на электричество вырастали в ходе торгов иногда даже в 10 раз. Если такой взлет окажется сколько-нибудь долгосрочным, он наверняка приведет к коллапсу в сфере европейских коммунальных услуг. Удорожание электричества спровоцировало 5-процентный скачок цен на алюминий, это обещает непростое будущее строительной отрасли, автомобилестроению и ряду других сфер.
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