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2 мая из Мариуполя вывезли 214 человек, в том числе 33 ребенка
Что касается обстановки в Донбассе и непосредственно в зоне действия специальной военной операции, продолжается эвакуация мирных жителей из Мариуполя и, в частности, с территории завода "Азовсталь". Националисты, которые удерживают территорию завода, все время скрывали от людей, которые прятались там в подвалах, что открыты гуманитарные коридоры. ООН смоглаэту информацию им донести. Сегодня из Мариуполя вывезли 214 человек, в том числе 33 ребенка. Для них этот аднаконецзакончился. И сейчас эти люди рассказывают, что творили "азовцы" в Мариуполе.
Когда же в городе вспыхнули бои, горожане просто превратились для националистов в живой щит. Эвакуация мирных жителей из "Азовстали" должна была продолжиться и завтра. Однако около часа назадукраинская сторона начала обстрел позиций войск ДНР. На территории завода вновь взрываются снаряды и начался пожар.Российские войска продолжают замыкать "донбасский котел".
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