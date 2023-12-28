2 млн бюджетников не получат зарплату в случае приостановки помощи от Запада, заявили в Украине

Украина предупреждает, что 2 млн бюджетников в стране не получат зарплату, если будет приостановлено получение помощи от Запада. Об этом говорится в материале испанской газеты El Pais, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что газета El Pais получила доступ к анализу украинского правительства, отправленному союзникам.

Согласно отчету, уже в первом квартале 2024 года без зарплаты может остаться до 2 млн бюджетников, а без социальных выплат - до 1 млн человек.

Украина выделяет большую часть своего бюджета на оборону, продолжают авторы статьи. Для удержания государственного аппарата на плаву стране нужны новые финансовые вливания, ей "нужен экономический спасательный круг своих западных союзников".

Как сообщала ранее газета Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко, Киев может задержать выплату зарплат учителям и госслужащим, если Запад не направит Украине новую помощь. Помимо этого в случае отсутствия подобной помощи есть вероятность задержки выплат пенсий и пособий 10 млн украинских пенсионеров.